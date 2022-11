VIDEO: Marko zet Tsunoda op scherp met komst De Vries

F1-strafpunten: Verstappen pakt eerste strafpunten van 2022 in Brazilië

Twintig races lang slaagde Max Verstappen er in 2022 in om uit de problemen te blijven bij de wedstrijdleiding van de Formule 1, maar in Brazilië heeft hij dan toch zijn eerste strafpunten van het seizoen ontvangen. De wereldkampioen was echter absoluut niet de enige rijder die op de bon werd geslingerd, zoals in het onderstaande overzicht van de strafpunten te zien is.