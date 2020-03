Video: Hakkinen, Mouton en Massa over hun beslissende momenten

Kampioen worden of niet, het hangt soms van de kleinste details af. In dit fragment van de film Heroes van Senna-regisseur Manish Pandey vertellen Mika Hakkinen, Michèle Mouton en Felipe Massa over de momenten die beslissend waren in hun carrière.

Bekijk de volledige film hier op Motorsport.tv: www.motorsport.tv/Heroes