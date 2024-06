VIDEO: Grote verrassingen aan het einde van Q2 in F1 Spanje

In Q2 waren op het Circuit de Barcelona-Catalunya de verschillen opnieuw zeer klein. Elke duizendste van een seconde zou het verschil maken tussen een plek tussen P11 of P15, of een positie binnen de top-tien. De baan werd naarmate de tijd verstreek steeds sneller en deze sessie leverde enkele grote verrassingen op. Beide Aston Martins slaagden er niet in om door te gaan, waardoor thuisheld Fernando Alonso dus zondag van P11 moet komen. Ook de Saubers en de tweede Haas F1-coureur, Nico Hülkenberg, zouden Q3 niet bereiken. Wie dat dus wel deden, waren de twee Alpine's van Esteban Ocon en Pierre Gasly, die daarmee verrassen.