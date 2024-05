De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Imola is voor Sergio Pérez uitgelopen in een drama. De Mexicaan had in de eerste kwalificatie al wat problemen en in de tweede werd hier niet veel beter. De Red Bull-coureur kreeg het niet voor elkaar om met de RB20 uit Q2 te komen en dat komt hard aan. Een elfde startplek is een bijzonder bittere pil voor de nummer twee uit de WK-stand. Met hem hebben ook de Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon, Alexander Albon en Lance Stroll het laatste gedeelte van de kwalificatie niet gehaald.