VIDEO: Grote namen sneuvelen in Q2 in kwalificatie F1 Zandvoort

In Q2 kregen de vijftien overgebleven coureurs vijftien minuten de tijd om een plek in de top-tien af te dwingen. Op het korte en bochtige duinencircuit van Zandvoort resulteerde dat in een spannende strijd om de duizendsten van een seconde. Enkele coureurs rekenden zich rijk en zaten de laatste minuten uit, maar sommige coureurs moesten aan de bak. Zo ook Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Na enkele schommelingen in de tijdenlijst waren alle ogen op deze coureurs gericht, aangezien zij op het randje van Q3 zaten - en er eigenlijk al buiten dreigden te vallen. Op de lijn konden zij niet genoeg tijd vinden om door te gaan naar Q3, waardoor zij in Q2 strandden en aan een moeilijkere race zullen moeten geloven.