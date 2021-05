VIDEO: Zo puur beleefde je de Grand Prix van Monaco nog nooit

Ja, inhalen is er vrijwel onmogelijk en ja, de races zijn er vaak niet het meest spectaculair, maar de Grand Prix van Monaco blijft een van de absolute hoogtepunten op de Formule 1-kalender. Het temmen van een Formule 1-auto door de nauwe straten van het prinsdom haalt iedere keer weer het beste in de coureurs naar boven. Opperste concentratie is elke meter geboden, want het kleinste foutje kan zomaar een kennismaking met de vangrails betekenen. Niet voor niets werd het besturen van een Formule 1-auto in Monaco door Nelson Piquet al eens vergeleken met het rijden van een fiets door de woonkamer.

In een nieuwe video laat de Formule 1 je alvast in de stemming komen voor de race van dit weekend. Ruim twee minuten lang kun je genieten van het pure geluid van de bolides tijdens de race van 2019 en zie je pas echt hoe hard het vaak gaat in Monaco. Tot de eerste echte Formule 1-meters is het nog even wachten tot donderdagochtend 11.30 uur, maar met deze beelden komen we wel al aardig in de stemming!