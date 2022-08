VIDEO: Glibberen en glijden in VT2 GP België, Verstappen snelste

De vrijdag op Spa-Francorchamps bleek een typische Belgische dag te worden. De tweede sessie begon in droge omstandigheden en zag Max Verstappen al rap de snelste tijd klokken. Niet veel later deed de regerend wereldkampioen daar nog een schepje bovenop en zou die positie uiteindelijk tot het einde van de sessie behouden. De Nederlander zette Charles Leclerc op ruime achterstand. In de slotfase begon het te regenen, waardoor diverse coureurs van de baan schoten. Ongelukken bleven uit. Bekijk alle hoogtepunten van de tweede vrije training voor de Belgische GP in bovenstaande video.

gedeeld