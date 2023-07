Door de startcrash vielen veroorzaker Valtteri Bottas en Red Bull-coureur Sergio Perez direct uit. Naast het ongeluk van Bottas gleed ook Lance Stroll bij Charles Leclerc zijn Ferrari naar binnen. Ook die beide coureurs vielen daardoor uit.

Max Verstappen kon de race vervolgen, maar had een zwaar beschadigde wagen. Na afloop bleek de linkerkant van zijn Red Bull bijna volledig afgebroken, het was een wonder dat de Nederlander nog verder kon racen. Uiteindelijk finishte Verstappen als negende.

De race werd verder ook een chaos, zo stond Lewis Hamilton nog alleen op de grid bij de herstart en werd Sebastian Vettel na de race nog gediskwalificeerd omdat zijn Aston Martin te weinig brandstof aan boord had. Esteban Ocon werd de verrassende winnaar.