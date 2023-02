Met de start van de Formule 1-wintertest in Bahrein is ook de échte Red Bull RB19 aan de wereld getoond. Het kampioensteam hield in de aanloop naar de test de kaarten nog stevig tegen de borst om de concurrentie niet wijzer te maken dan nodig. In Bahrein was er uiteraard geen ontkomen meer aan.

De nieuwe vormgeving van de neus van de RB19 viel op, maar ook de vloer is een waar pareltje. Viaplay-analisten Giedo van der Garde en Tom Coronel bespreken de nieuwe variant en zijn zeer onder de indruk van het concept.

