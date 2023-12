VIDEO: Lambiase verklaart ontwikkeling Verstappen bij Red Bull F1

Als 18-jarige knul meldde Max Verstappen zich tijdens de Spaanse Grand Prix van 2016 voor het eerst bij Red Bull Racing. De Nederlander schreef die race meteen op zijn naam, om er daarna tot en met het einde van 2023 nog 53 zeges en drie wereldtitels aan toe te voegen. Toch ging het hem lang niet altijd voor de wind, iets wat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase nog altijd goed weet. Sinds Verstappen zijn eerste race voor het team reed, staat de Brit aan de zijde van de nog altijd pas 26-jarige coureur. In een video waarin Red Bull uitgebreid stilstaat bij de weg die Verstappen naar zijn wereldtitels aflegde, gaat Lambiase in op welke ontwikkeling de rijder heeft doorgemaakt.

"Er zijn twee stadia van zijn ontwikkeling tijdens onze samenwerking", geeft Lambiase aan. De eerste fase van die ontwikkeling was in het eerste deel van het F1-seizoen 2018, toen Verstappen een moeilijke periode doormaakte. "Niets lukte toen, behalve tegen dingen of andere auto's aanrijden. Dat was een keerpunt waarop hij besefte dat het de verkeerde kant op ging en dat hij moest veranderen. Vanaf dat moment midden in het seizoen was hij de rest van het seizoen ineens heel competitief ten opzichte van Daniel. Dat was absoluut het eerste stadium."

In het tweede stadium van Verstappens ontwikkeling zag Lambiase dat zijn coureur met name qua consistentie een grote stap voorwaarts zette. "Het tweede stadium borduurde voort op 2018, waarbij hij leerde dat je gewoon de finishvlag moet halen als je mee wil doen voor het kampioenschap. Dat kwartje viel in 2020, toen de auto nog niet zo competitief was als in de daaropvolgende jaren. Hij kon toen niet per se een gooi doen naar het kampioenschap, maar hij was superconsistent", aldus Lambiase. "Die consistentie was wat hem in 2021 uiteindelijk ook de wereldtitel opleverde."

Die consistentie heeft Verstappen sindsdien weten vast te houden, met nog twee wereldtitels als gevolg. In de 66 races sinds de start van het seizoen 2021 haalde Verstappen vijf keer de finish niet. In de overige 61 Grands Prix eindigde hij altijd in de punten en stond hij 56 keer op het podium, waaronder 44 overwinningen. Bij deze prestaties staat Red Bull dus uitgebreid stil met een video, die bovenaan deze pagina te zien is.