VIDEO: Russell verrassend uitgeschakeld in Q1 na achttiende tijd De eerste kwalificatie onder het aangepaste bandenformat heeft in Hongarije meteen een daverende verrassing opgeleverd. Zhou Guanyu noteerde in Q1 verrassend de snelste tijd op de harde banden, maar in de achterhoede viel intussen een opzienbarende afvaller te noteren. Na chaotische taferelen in de aanloop naar de laatste ronde viel George Russell buiten de boot door slechts de achttiende tijd te rijden. Eveneens uitgeschakeld zijn Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen en Logan Sargeant, terwijl Daniel Ricciardo zijn rentree opfleurt door als vijftiende door te gaan naar Q2. Albon-Tsunoda-Russell-Magnussen-Sargeant