VIDEO: Russell veroorzaakt safety car na crash in openingsfase F1 Canada Mercedes-coureur George Russell heeft in de Grand Prix van Canada voor een safety car-fase gezorgd. De Brit reed te hard over de kerbstone in bocht 9, waardoor er onbalans was in de W14 en hij vervolgens met flink wat overstuur tegen de muur op de exit knalde. De Mercedes raakte beschadigd, maar na een pitstop reed hij wel weer door. Hij sloot wel helemaal achteraan aan. Het gaf bovendien Bernd Mayländer de mogelijkheid om de safety car de baan op te sturen nu de F1 het vijftigjarige bestaan van deze safety car viert. Het was vervolgens meteen druk in de pitstraat, met onder meer een spannend moment tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso.