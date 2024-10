VIDEO: Russell veroorzaakt rode vlag tijdens bandentest in VT2 Mexico

De tweede vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez was nog geen vijftien minuten oud toen George Russell zijn Mercedes W15 in de baanafzetting parkeerde in bocht 9. De Brit reed heel ver over de kerbstones aan de binnenkant van bocht 8, waarop de Mercedes hevig begon te stuiteren en hij de controle volledig verloor. Daardoor kwam de auto in een spin terecht, waarna deze op hoge snelheid tegen de TecPro-barrier vloog. De impact was stevig genoeg om de medical car de baan op te sturen, al kon de coureur wel op eigen kracht uitstappen. Wel werd hij direct naar het medisch centrum gebracht voor een controle. Zijn Mercedes was flink gehavend en het betekende einde sessie voor hem.

Qua baantijd heeft de crash geen al te grote gevolgen. Door een bandentest van Pirelli voor het seizoen 2025 duurt de tweede vrije training een halfuur langer dan normaal. "De tweede vrije training wordt volledig gewijd aan het valideren van de zachtere compounds (C4, C5 en C6) uit het 2025-assortiment, in wat bekend staat als een in-competitietest", legde Pirelli uit. "De sessie wordt met 30 minuten verlengd tot 90 minuten en alle coureurs en teams moeten een specifiek programma volgen dat is opgesteld door de Pirelli-ingenieurs."