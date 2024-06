VIDEO: Russell met strakke actie naar de leiding in F1 Spanje

Vanaf de eerste startpositie had Lando Norris geen slechte start, maar Max Verstappen leek aan de binnenkant net iets beter weg te zijn. Norris wilde de Red Bull-coureur zo veel mogelijk afknijpen in de run naar bocht 1, maar de Nederlander leek hoe dan ook voor de binnenkant te gaan. Terwijl die twee aan het strijden waren, vergaten zij in de spiegels te kijken naar de Mercedes die nu achter hen zat: George Russell. Hij zag zijn kans schoon om de leiding over te nemen, maar wist ook dat hij daarvoor via de buitenkant moest gaan in bocht 1. Wonder boven wonder slaagde Russell er ook in om later te remmen en de bocht te halen, waardoor hij van de vierde naar de eerste plaats ging bij de start van de Grand Prix van Spanje.

Heel lang kon Russell echter niet genieten van de leiding, want mede met behulp van DRS schoot Verstappen voorbij aan Russell in bocht 1. Norris was door deze bijzondere start teruggezakt tot de derde plaats, gevolgd door Lewis Hamilton.