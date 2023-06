VIDEO: Russell meldt als enige regen, of is het toch zweet? Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje hing er regen in de lucht, maar tot dusver is er nog geen neerslag gevallen tijdens de race. George Russell meldde op een derde van de raceafstand wel dat er wat druppels vielen in bocht 5, maar daar bleef het bij. De Mercedes-coureur vroeg zich iets later af of andere coureurs hetzelfde meldden. Na een negatief antwoord van het team, concludeert hij dat er dan wel zweet op zijn vizier moet zitten. Het gesprek tussen Russell en zijn engineer is te horen in de onderstaande video.