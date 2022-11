VIDEO: Russell jaagt Mercedes F1-auto over de Strip in Las Vegas

Over een jaar strijkt de Formule 1 neer in Las Vegas. De Amerikaanse gokstad pronkt vanaf 2023 op de Formule 1-kalender. F1 scheurt onder andere over de Strip. Om de stad alvast warm te maken werd er afgelopen weekend een speciale 'launch party' georganiseerd. George Russell maakte het publiek gek door met een Mercedes donuts te draaien.

