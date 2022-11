VIDEO: George Russell haalt Max Verstappen in en neemt P1 over in F1 Brazilië George Russell haalt Max Verstappen in en neemt daarmee de leiding over van de regerend wereldkampioen. Het blijkt later de definitieve inhaalactie. Na 24 ronden racen komt de Mercedes-coureur als winnaar over de streep in de sprintrace en stelt daarmee de eerste startplek veilig voor de Grand Prix van Brazilië.