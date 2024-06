VIDEO: Russell en Norris strijden bochtenlang om tweede plaats F1 Spanje

Op het lange rechte stuk van het Circuit de Barcelona-Catalunya had Lando Norris hulp van DRS, maar hij kwam niet in de buurt van George Russell om direct de aanval te openen. Die kans kwam er wel alsnog toen Russell in bocht 1 wat wijd schoot en vervolgens geen geweldige exit had vanuit bocht 2. Norris besloot via de buitenkant te gaan in bocht 3, de lange doordraaier naar rechts. Hij was de Mercedes voorbijgegaan en verdedigde de binnenkant in bocht 4, maar daar besloot Russell juist buitenom te gaan bij de McLaren en zodoende had hij weer de binnenkant voor bocht 5, de langzame hairpin naar links.

Het leek er toen op dat Russell die tweede plaats zou behouden, maar de Brit ging wat wijd terwijl Norris zijn exit had gericht op de kortere lijn. Dat leverde hem net genoeg tractie op om weer langszij te komen en dit keer was het bocht 7 waar de twee zij aan zij naartoe reden. Dit keer was de strijd echter beslecht, want Norris had de binnenkant en Russell besloot nu af te haken aan de buitenkant. Dit maakte de weg vrij voor Norris om zijn vizier weer te richten op raceleider Max Verstappen.