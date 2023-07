VIDEO: Russell met indrukwekkende inhaalactie voorbij aan Leclerc in F1 Silverstone George Russell heeft in de Grand Prix van Groot-Brittannië op keurige wijze met Charles Leclerc afgerekend. De Brit zette zijn Mercedes W14 aan de buitenkant van de Ferrari-coureur in bocht 7, Luffield, om zo weer een plek te winnen.