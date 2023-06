VIDEO: Russell door het grind op weg naar startgrid F1 Spanje De zondag van George Russell is niet begonnen zoals hij dat zelf gehoopt had. De Mercedes-coureur staat vanaf P12 voor een inhaalrace in Spanje, maar hij heeft zichzelf geen dienst bewezen door op weg naar de startgrid even van de baan te gaan. Russell moest in bocht 5 even door het grind, maar hij is daar op eigen kracht en zonder noemenswaardige schade uitgekomen. De beelden van het uitstapje zie je in de onderstaande video.