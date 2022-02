VIDEO: Russell bezoekt Mercedes F1-fabrieken op eerste werkdag

Sinds 2017 is George Russell al verbonden aan Mercedes en in 2020 mocht hij eenmalig instappen bij het fabrieksteam, maar dit jaar maakt hij eindelijk de langverwachte overstap naar het team dat de laatste acht Formule 1-titels bij de constructeurs won. De Formule 2-kampioen van 2018 heeft inmiddels zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe werkgever erop zitten. Russell bracht een bezoek aan de twee F1-fabrieken van Mercedes: eerst liet hij zich zien bij het hoofdkwartier van het Formule 1-team in Brackley, daarna reisde hij af naar de motorenfabriek in Brixworth.

Na drie Formule 1-seizoenen in dienst van Williams maakt Russell in 2022 dus definitief de overstap naar Mercedes. Hij vervangt daar de naar Alfa Romeo vertrokken Valtteri Bottas en komt aan de zijde van Lewis Hamilton te racen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een doorlopend contract in zijn bezit, maar door zijn radiostilte op social media en uitspraken van teambaas Toto Wolff zijn er enige twijfels of hij in 2022 weer op de grid staat. Het nieuwe strijdwapen van Russell en Hamilton, de Mercedes W13, wordt op 18 februari onthuld tijdens de teampresentatie.