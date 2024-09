VIDEO: Geniet na van de gespekken in de cooldown room na de F1-race Singapore

Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri mochten na het behalen van hun podiumplaats eerst naar de cooldown room komen om even op adem te komen. Voor de coureurs is dat het uitgelezen moment om rustig de race te bespreken. Zo ook deze keer, na afloop van de Formule 1-race in Singapore. Geniet van het gesprek tussen de drie rijders.