VIDEO: Geen vlekkeloze start F1-weekend Zandvoort voor Max Verstappen

Op een langzaam maar zeker opdrogend Zandvoort is ook Max Verstappen begonnen aan zijn thuis Grand Prix. De Nederlandse Formule 1-coureur reed net voor het halverwege punt zijn eerste meters in de Red Bull en was op de intermediates snel onderweg. In het arena-gedeelte bij de Hans Ernst-chicane ging het echter mis. De regerend wereldkampioen reed net wat te agressief de kerbstones op en zijn auto spinde. Gelukkig voor hem en de massaal aanwezige oranje-fans was het zonder erg, want hij reed daarna verder. Met nog een kwartier te gaan staat de thuisfavoriet op P3, achter George Russell en de snelste man tot nu toe Lando Norris.