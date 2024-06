Het is een druk weekend voor Oliver Bearman in Spanje. De Formule 2-coureur heeft aan het begin van de middag de vrije training in F2 afgewerkt, maar zit nu ook achter het stuur van een Formule 1-auto. De jonge Brit heeft het stoeltje van Nico Hülkenberg overgenomen, laatstgenoemde zal in VT2 gewoon weer in de VF-24 zitten.

Het is niet onverwachts dat Bearman in de auto zit. De Ferrari-junior wist voor dat het seizoen begon dat hij zes keer in een Haas plaats mocht nemen. Dit is de tweede keer voor hem, na zijn VT1 in Imola. Volgende week in Silverstone en later in het seizoen op de Hungaroring, in Mexico en tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi krijgt hij weer de kans. En wie weet in 2025 een heel seizoen lang, want het heeft er alle schijn van dat de coureur komend jaar een fulltime-zitje bij het Amerikaanse team krijgt.