VIDEO: Geen grote verrassingen in SQ1 F1 Oostenrijk

De eerste en enige Formule 1-sprintkwalificatie is begonnen. Het circuit van Oostenrijk heeft de eer om deze sessie te organiseren en na SQ1 zijn de usual suspects afgevallen. Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Nico Hülkenberg en het Sauber-duo Valtteri Bottas en Zhou Guanyu strandden in de openingssessie van de sprintkwalificatie. Grootste verrassing van de sessie is Logan Sargeant, die voor het eerst in F1 zijn teamgenoot op snelheid verslagen heeft in een kwalificatie.