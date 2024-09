VIDEO: Geen grote verrassingen bij afvallers Q1 F1 Monza

Als je vijf namen op had geschreven wie er in Q1 op het Formule 1-circuit van Monza zouden afvallen, dan bestaat de kans dat je de vijf opgeschreven had wie er daadwerkelijk zijn afgevallen. Zhou Guanyu en Valtteri Bottas wisten met de te langzame Sauber niet door te stoten, en ook debutant Franco Colapinto, Lance Stroll en Yuki Tsunoda waren niet snel genoeg.

Colapinto was met een snelle ronde bezig, maar ging bij de Lesmos eraf. Zonder dat foutje had een plek in Q2 erin gezeten, wat een razendknappe prestatie zou zijn geweest.