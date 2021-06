Van Eldik: Verstappen buitengewoon, maar wel nog steeds zichzelf

In gesprek met Motorsport.com Nederland vertelt Van Eldik uitgebreid over de bijzondere band met Max en Jos Verstappen. De fotograaf was in 1994 getuige van het Formule 1-debuut van vader Jos, maar zag door de jaren heen ook zoon Max vanuit de karts doorstromen naar de koningsklasse van de autosport. In Oostenrijk zag Van Eldik wederom de buitengewone klasse van de Red Bull-coureur, die ondanks het succes wel gewoon zichzelf is gebleven.

Naast de band met de Verstappens vertelt Van Eldik in de video bovenaan deze pagina ook uitgebreid over zijn werk als autosportfotograaf, dat varieert van het spioneren voor Formule 1-teams tot het scouten van balkonnetjes in Monaco voor dat ene perfecte plaatje. Ook vertelt hij over zijn favoriete discipline om te fotograferen en onthult hij welk evenement er op zijn bucketlist staat om ooit nog eens vast te leggen op de gevoelige plaat.