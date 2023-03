VIDEO: Franz Tost: "We moeten als team bij elkaar blijven" AlphaTauri-teambaas Franz Tost liet zich vrijdag aardig negatief uit over de nieuwe AT04, maar stelt wel dat de Italiaanse renstal als team samen moet blijven om de stap naar voren te maken. Daarnaast denkt hij dat Nyck de Vries in de loop van het F1-seizoen Yuki Tsunoda kan gaan matchen.