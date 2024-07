VIDEO: Foutje Tsunoda zorgt voor vroege rode vlag in VT1 F1 Silverstone

Als Yuki Tsunoda kon kiezen, dan had hij voor een prettigere start van het Formule 1-weekend op Silverstone gekozen. De Japanner maakte een fout en glibberde achterwaarts het grind in. Zijn RB zat muurvast en kon geen kant meer op. De rode vlag werd gezwaaid en de marshals konden hun gang gaan met het opruimen van de bolide.

De training kent een aantal onbekende(re) gezichten. Oliver Bearman rijdt VT1 voor Haas in plaats van Kevin Magnussen, Jack Doohan zit in de Alpine van Gasly en Isack Hadjar is namens Red Bull Racing op de baan te vinden. Sergio Pérez moet zijn stoeltje aan de Fransman afstaan.