F1-update: Verstappen baalt van rode vlag, Leclerc imponeert in Baku

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de zaterdag in Azerbeidzjan. Hoe kijkt Max Verstappen terug op zijn kwalificatie en waarom is de Limburger eigenlijk voor een boksring in het paddock? Waar kwam Lewis Hamilton opeens vandaan na een moeizame vrijdag en verwacht Charles Leclerc in Baku zijn negende pole om te kunnen zetten in een overwinning?

In bovenstaande video analyseren we de kwalificatie, blikken we vooruit op de race en hebben we voor de voorspellers opnieuw een prijsvraag!





Meer informatie over de prijsvraag: Winactie: kartheats bij Bleekemolens Race Planet

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!