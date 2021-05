In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers terug op de vrijdag in Barcelona. Wat had Max Verstappen te melden na de eerste twee vrije trainingen? Wat vinden de coureurs van de vernieuwde bocht 10 en waarom legt Aston Martin zich toch opeens neer bij het proces voor de doorgevoerde reglementswijzigingen?

Bekijk hierboven de volledige video. Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!