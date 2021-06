F1-update: Verstappen en Perez starten sterk, Mercedes vol vragen

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de vrijdag in Baku. Wat hadden Max Verstappen en Sergio Perez bijvoorbeeld te melden na de eerste twee vrije trainingen en hoe reageerde Mercedes op het feit dat beide auto's de dag buiten de top tien eindigden?



Ook wordt het nieuwe hoofdstuk in de aanhoudende soap rondom de flexi-wings besproken en is er nieuws over de afgelaste Grand Prix van Singapore en diens mogelijke vervanger. Ook maken we de prijswinnaar bekend die twee heats mag gaan karten bij Bleekemolens Race Planet en is er voor de voorspellers een nieuwe prijsvraag.

Meer info over de prijsvraag: Winactie: kartheats bij Bleekemolens Race Planet

