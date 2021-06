F1-update: Verstappen imponeert met pole op Mercedes-terrein

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers terug op de zaterdag in Le Castellet. Wat had Max Verstappen na afloop van de kwalificatie te melden en waarom is een eventuele zege in Frankrijk volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zo veelbelovend voor de rest van het seizoen? Uiteraard komen ook de reacties uit het kamp van Mercedes aan bod, is er aandacht voor het team van Ferrari en voor twee Formule 1-debutanten die de kwalificatie al vroeg in de muur eindigden: Mick Schumacher en Yuki Tsunoda.

We eindigen de aflevering met een vooruitblik op de race en natuurlijk een nieuwe prijsvraag: Welke drie coureurs eindigen de Grand Prix van Frankrijk zondag op het podium? Onder de juiste voorspellers verloten we wederom een kledingpakket van Motorsport Collection. Meedoen? Abonneer je op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland en deel je voorspelling in de reacties onder deze video.

Meer info over de prijsvraag: Winactie: 3 kledingpakketten ter waarde van 210 euro

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!