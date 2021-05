Ronald Vording en Koen Sniekers praten je binnen tien minuten bij over de zondag in Portimao. Hoe keken Lewis Hamilton en Max Verstappen bijvoorbeeld terug op de race en waarom waren Red Bull-teambaas Christian Horner en -adviseur Helmut Marko na afloop niet te spreken over de track limits? Daarnaast aandacht voor het team van McLaren, George Russell, Kimi Raikkonen en alvast een korte vooruitblik op volgende week, wanneer in Barcelona de volgende race wordt verreden.

Bekijk hierboven de volledige video. Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!