VIDEO: Formule 1-trucks arriveren in Zandvoort voor opbouw GP Nederland De Formule 1 keert deze week terug van de welverdiende zomerstop. Na enkele weken van rust arriveert het Formule 1-circus in Zandvoort, waar de tweede seizoenshelft wordt afgetrapt. Waar het F1-weekend qua actie op de baan pas op de vrijdag begint, is er op de achtergrond al hard gewerkt aan de opbouw van de bekende motorhomes zodat er vanaf donderdag, ook wel de mediadag, in de paddock gewerkt kan worden.