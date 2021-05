In een nieuwe video van het Formule 1-team van Mercedes leggen Valtteri Bottas en zijn engineer Riccardo Musconi uit welke taken een coureur allemaal moet uitvoeren om een rondje Monaco zo snel mogelijk af te leggen. Van het vinden van de ideale racelijn tot het bijna voortdurend draaien aan de knoppen op het stuur, en dat op een stratencircuit als Monaco waar zelfs het 'rechte' stuk niet recht is en elk foutje genadeloos wordt afgestraft door de vangrails… Niet voor niets zien veel coureurs het circuit van Monaco dan ook als de lastigste baan op de hele Formule 1-kalender.

