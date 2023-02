VIDEO: Ford presenteert F1-terugkeer met prachtige beelden

Ford is nog altijd één van de meest iconische merken in de geschiedenis van de Formule 1. Tussen 1968 en 1981 won het maar liefst tien wereldtitels bij de constructeurs. Bij de coureurs werd het dertien keer wereldkampioen, de laatste maal met Michael Schumacher (Benetton) in 1994.

Qua overwinningen is Ford de op twee na succesvolste motorfabrikant in de Formule 1: met 176 zeges hoeft het alleen Ferrari (243) en Mercedes (213) voor zich te dulden op die ranglijst. De laatste overwinning van Ford dateert van april 2003, toen Giancarlo Fisichella verrassend de spectaculaire Grand Prix van Brazilië op zijn naam schreef in een Jordan-Ford. Die prestatie komt voorbij in bovenstaande video.

Anderhalf jaar na de winst van Fisichella op Interlagos vertrok Ford uit de Formule 1, nadat het Jaguar Racing eind 2004 verkocht aan uitgerekend Red Bull.