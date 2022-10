VIDEO: Fittipaldi veroorzaakt rode vlag in eerste training F1 Mexico

De monteurs van het Formule 1-team van Haas mogen weer aan het werk. Pietro Fittpaldi nam in de eerste training de auto over van Kevin Magnussen, maar veel plezier had de Braziliaan er niet van. Na ongeveer 40 minuten trok Fittipaldi het Mexicaanse asfalt op, maar kreeg vanwege een rokende auto meteen instructies om de auto naast de baan te parkeren. Zo kwam er na negen ronden een einde aan de training van Fittipaldi.

Carlos Sainz stond op dat moment bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Carlos Sainz en publiekslieveling Sergio Perez. Max Verstappen had de vierde tijd in handen, nadat de Nederlander eerder in VT1 in de rondte was gegaan.

Bekijk de beelden van de rode vlag bovenaan dit artikel.