Lance Stroll crasht hard tijdens Q1 F1 Singapore Het ging met Lance Stroll het hele F1-weekend in Singapore al niet goed, maar de letterlijke klapper moest nog komen. De Aston Martin-rijder verloor in de laatste bocht de macht over het stuur en klapte vol de muur in. Zijn AMR23 is daarmee volledig afgeschreven. Wonder boven wonder kan de Canadees naar hoe het lijkt zonder lichamelijke schade uitstappen. De FIA meldt al wel dat het lang gaat duren voordat de troep opgeruimd is, dus we kunnen ons opmaken voor een lange pauze.