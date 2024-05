VIDEO: Ferrari zet de toon in VT2 F1 Imola

Met een compleet vernieuwde SF-24 zet het Formule 1-team van Ferrari alles op alles om dit weekend succesvol af te sluiten. De inleidende beschietingen geven de Italiaanse burger in ieder geval moed, want in de eerste training was Charles Leclerc de snelste en in de openingsfase van de tweede oefensessie staan de Monegask en zijn teamgenoot Carlos Sainz op P1 en P2. Genoeg reden voor de massaal aanwezige Tifosi om te juichen.

Max Verstappen is ondertussen wat meer tevreden met de afstelling van zijn RB20. In de eerste training wilde het niet vlotten voor de Nederlander, maar tot nu toe staat er een derde tijd achter zijn naam. Yuki Tsunoda is indrukwekkend sterk onderweg en staat voorlopig vierde.