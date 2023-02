VIDEO: Ferrari start F1-motor van 2023-auto voor het eerst op

In de afgelopen weken hebben diverse teams de power unit van hun nieuwe Formule 1-bolide al opgestart. Mercedes was eind december de eerste formatie die dat deed, gevolgd door Mercedes-klantenteams Williams en McLaren. Sindsdien hebben ook Alpine en Haas F1 Team de krachtbron achter in hun nieuwe strijdwapens voor 2023 al opgestart. Dat vijftal heeft vrijdag gezelschap gekregen van Ferrari, dat een audioclip van de fire-up deelde op Instagram.

Rond 11.00 uur verzamelde een deel van het F1-team van Ferrari zich op de plek waar de bolides worden geassembleerd. Onder andere teambaas Fred Vasseur, Ferrari's vice-president Piero Ferrari en CEO Benedetto Vigna waren aanwezig toen de hybride V6-turbomotor in de auto werd gemonteerd en voor het eerst werd opgestart. De krachtbron heeft twee minuten gedraaid, voordat de stilte terugkeerde in de Ferrari-fabriek in Maranello.

Ferrari staat in 2023 opnieuw met Charles Leclerc en Carlos Sainz aan de start van het F1-seizoen. In een eerder stadium maakte de Scuderia al bekend dat de nieuwe bolide, waarvan de naam nog niet bekend is, op 14 februari onthuld wordt. Inmiddels is ook duidelijk dat de presentatie van de auto om 11.25 uur plaatsvindt.

Video: Ferrari laat F1-krachtbron 2023 voor het eerst brullen