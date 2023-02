VIDEO: Ferrari experimenteert met voorvleugel op eerste F1-testdag

Beide Ferrari-coureurs eindigden de eerste testdag in Bahrein in de top-vier. Carlos Sainz reed in de ochtend 72 ronden en noteerde 1.33.253 als snelste tijd, Charles Leclerc nam in de middag het stuur over en was een fractie langzamer. Hij noteerde 1.33.267 en kwam in totaal tot 64 ronden.

