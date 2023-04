VIDEO: Ferrari-coureur Sainz spint op weg naar pitstraat in Melbourne Carlos Sainz is de dans niet ontsprongen in een behoorlijke rommelige derde vrije training voor de Grand Prix van Australië. De Spanjaard klokte de zevende tijd in eerste F1-sessie van de zaterdag, maar ging opmerkelijk genoeg de mist in na de gebruikelijke proefstart. Op weg terug naar de pitstraat spinde Sainz met zijn SF-23, al is dat moment gelukkig zonder grote gevolgen gebleven.