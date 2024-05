VIDEO: Ferrari begint zaterdag F1 Imola weer als snelste

Voor Ferrari kon het Formule 1-weekend op Imola niet veel beter beginnen. Charles Leclerc was de hele vrijdag het snelste en op zaterdag wordt die lijn doorgetrokken. Tot nu toe is Carlos Sainz wat sneller, maar opvallend is dat hun snelste ronde op de softs was. Red Bull was bijvoorbeeld bezig met rondes op de mediums. Het gat iets meer dan twee tienden, wat normaal gesproken gedicht kan worden. Maar vrijdag had de Oostenrijkse renstal het niet voor elkaar op de zachtste band. Zijn de mannen en vrouwen bij Red Bull daar nu wel in geslaagd?

