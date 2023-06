VIDEO: Alonso in VT3 F1 Canada: "Wie is die blinde in de AlphaTauri?" Fernando Alonso was in de openingsfase van de derde vrije training op het kletsnatte Circuit Gilles Villeneuve niet blij met Yuki Tsunoda. De Aston Martin-coureur vroeg op de boordradio aan zijn team 'wie die blinde in de AlphaTauri' was, waarop zijn engineer liet weten dat het dus om Tsunoda ging.