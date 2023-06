VIDEO: Alonso vliegt over Raikkonen heen in F1 Oostenrijk 2015 Voor Kimi Raikkonen en Fernando Alonso zat de Oostenrijkse Grand Prix van 2015 er al in de eerste ronde op. De McLaren van de Spanjaard schoof na een touché over de Ferrari van de enkelvoudig wereldkampioen. Het zorgde logischerwijs meteen voor een safety car en er droop een hoop olie uit de McLaren.