VIDEO: Alonso vliegt na contact met Stroll in GP Verenigde Staten 2022

De stewards oordelen dat Lance Stroll in dit geval fout zat, wat hem een gridstraf van drie posities opleverde voor de Grand Prix van Mexico. Fernando Alonso, de toekomstig teamgenoot van Stroll, oordeelde destijds echter anders. "Als je het op televisie ziet, dan denk ik eerlijk gezegd dat het een race-incident is. We bewegen bijna tegelijkertijd naar links en dat zette alles in werking. Ik denk dus dat het voor iedereen een heel ongelukkig moment was", aldus de Spanjaard over het incident. Bij de stewards hielden hijzelf en Stroll er ongeveer dezelfde mening op na, in tegenstelling tot de sportief directeuren van Alpine en Aston Martin. "Ik denk dat wij het incident door dezelfde ogen zagen. Onze sportief directeuren keken er echter met een compleet andere blik naar!", aldus Alonso.

Stroll baalde van het besluit van de stewards, aangezien hij niet het gevoel had dat hij het grootste aandeel had in deze crash. "Ik bewoog absoluut laat, maar er was ook een groot verschil in snelheid. Ik was een soort van aan het uitzoeken waar hij achter me was, maar het is niet zo dat ik hem aan de zijkant van zijn auto raakte. De impact was nog steeds dat zijn voorvleugel tegen de achterkant van mijn auto kwam", legde de Canadees uit. "Ik gaf hem genoeg ruimte aan de linkerkant van de baan, dus het is niet zo dat ik hem tegen een muur drukte. Hij had eerder kunnen bewegen en meer naar links kunnen gaan. Hij hoefde ook niet zo dicht bij mij te komen. Je kunt het incident dus op verschillende manieren bekijken. Het was jammer. Het was wiel aan wiel racen en helaas maakten we daarbij contact."