VIDEO: Alonso strijdlustig in F1 Canada: "Ik wil de race winnen" Fernando Alonso heeft de tweede positie in handen in de Grand Prix van Canada, maar heeft van het team de opdracht gekregen om brandstof te besparen door te liften in de remzones. Hij vraagt het team wanneer hij ermee kan stoppen, maar zijn engineer spoort hem aan om het nog even vol te houden. Het antwoord van de strijdlustige Alonso is veelzeggend: "Ik wil de race winnen."