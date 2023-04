Ten tijde van de crash reed Fernando Alonso in een kansrijke positie om punten te scoren tijdens de openingsrace van 2016. Zover kwam het uiteindelijk dus niet, want na een klap van 46G en meerdere salto's zat de race van de toenmalig McLaren-coureur erop. Van de MP4-31 bleef weinig over, maar wonder boven wonder kroop Alonso op eigen kracht uit het wrak. Toch zou hij niet helemaal ongeschonden uit het ongeluk gekomen, want bij het incident brak hij meerdere ribben. Die kwetsuur hield hem bij de tweede race van het jaar, de GP van Bahrein, dan ook aan de kant. Zijn vervanger, debutant Stoffel Vandoorne, scoorde in die race meteen een puntje.

Alonso was overigens niet de eerste coureur die een enorme crash meemaakte in de aanloop naar de derde bocht op het stratencircuit van Albert Park. In 2001 ging Jacques Villeneuve hem al voor. De wereldkampioen van 1997 werd toen over de achterkant van Ralf Schumacher gelanceerd en eindigde tegen de bovenkant van de muur. Zelf kwam Villeneuve met de schrik vrij, al liet een marshal het leven en raakten nog eens elf toeschouwers gewond. De eerste crash op dit punt van het circuit vond al tijdens de eerste race in 1996 plaats. Toentertijd werd de Jordan van Martin Brundle kort na de start over de achterkant van zowel Johnny Herbert als David Coulthard gelanceerd. De huidige F1-commentator van Sky Sports kwam ongeschonden uit het incident en was er in de reserveauto zelfs bij tijdens de herstart.