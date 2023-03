VIDEO: Alonso aan de leiding in F1 Jeddah, maar ontvangt tijdstraf Iets na 18.00 uur is Grand Prix van Saudi-Arabië in gang geschoten. Fernando Alonso nam bij de start meteen de koppositie over van Sergio Perez, maar bleek niet goed te hebben plaatsgenomen in het startvak en heeft daarvoor een vijf seconden tijdstraf gekregen.